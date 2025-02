Quifinanza.it - I sondaggi politici irritano Meloni e Schlein mentre Conte brinda: chi vincerebbe oggi

Sono tre le novità degne di nota, rispetto alla situazione politica di due settimane fa: il principale partito dell’asse di governo, Fratelli d’Italia, perde terreno cedendo il -0,3%. Dopo l’apice raggiunto con la liberazione di Cecilia Sala, non ha giovato la coda di eventi successivi che hanno imbarazzato l’esecutivo, il caso Abedini, il caso Almasri e gli schiaffi incassati dalla magistratura sui trasbordi dei migranti in AlbaniaGuardando alle opposizioni, si assiste allo shock del Pd che perde il -0,6% in due settimane nonostante la segretaria Ellysi sia spesa senza sosta fra lavoratori a rischio licenziamento e tour in giro per lo Stivale. Il M5S è l’unico grande partito a crescere (+0,4%).Chi sale e chi scende neiLe percentuali che seguono sono tratte dalla Supermedia Youtrend effettuata per Agi e rispecchiano le intenzioni di voto degli italiani al 13 febbraio 2025, a confronto con le rilevazioni delle due settimane precedenti (qui, invece, i numeri deirelativi della scorsa settimana):Fratelli d’Italia: 29,8% (-0,3%);Partito Democratico: 23,1% (-0,6%);Movimento 5 Stelle: 11,4% (+0,4%);Forza Italia: 9,2% (-0,1%);Lega: 8,5% (-0,2%);Alleanza Verdi e Sinistra: 6,2% (=);Azione: 2,7% (=);Italia Viva: 2,6% (+0,1%);+Europa: 2% (+0,2%);Noi Moderati: 1,1% (-0,1%).