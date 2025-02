I russi e la guerra con l’Ucraina | I due terzi del popolo vuole la pace ma alle condizioni di Putin

Leggi su Open.online

Lev Gudkov, sociologo e sondaggista, è il direttore del Centro Levada, istituto di ricerca indipendente ina. Dautorità è stato bollato come agente straniero e nemico dello Stato. «Dovrò rinunciare all’insegnamento e sarò impelagato in ulteriori pastoie burocratiche», dice in un’intervista a Repubblica. Nel colloquio con Rosalba Castelletti Godkov dice che ilrussolacon: «Quasi i due, il 61 per cento, vorrebbero negoziati immediati, secondo il nostro sondaggio di fine gennaio. È la cifra più alta registrata in tre anni, mentre la percentuale di quanti sostengono la necessità di continuare l’azione militare è scesa al minimo, il 31%».Ie laGudkov dice che anche il numero di quanti credono che le azioni militari in Ucraina termineranno entro il prossimo anno o prima «è aumentato, al 43%.