I ritratti femminili dal ’400 al ’700. Il racconto di una diabolica bellezza

Oggi pomeriggio alle 17.30 al Museo del Tessuto ci sarà la conferenza dal titolo "Una. Serpi, corna, code nell’immagine femminile dal Quattro al Settecento", a cura di Roberta Orsi Landini, un nuovo appuntamento dedicato alla storia della moda nell’ambito delle iniziative per i 50 anni del Museo, e in occasione della mostra Tesori di Seta. Capolavori tessile dalla donazione Falletti. Roberta Orsi Landini - storica dell’arte e massima studiosa di storia del tessuto - illustra l’importanza e i diversi significati delle acconciaturetra Quattro e Settecento, attraverso la rappresentazione figurativa della donna nei diversi periodi storici. Acconciature, ornamenti da testa, accessori come copricapi a punta, pettinature a corna, trecce che richiamano serpenti tra i capelli e abiti dalle forme inusuali, offrono lo spunto per una lettura alternativa dell’immagine femminile che ci arriva da passato e che si tramanda spesso con una connotazione