I ragazzi di Bigica oggi a pranzo con il Diavolo

con il. Sperando, ci mancherebbe, di esorcizzarlo e vendicare, allo stesso tempo, quel 4-2 dell’andata che vide i rossoneri festeggiare al Ricci . Alle 13, al Puma House of football – Centro P. Vismara, la Primavera neroverde cerca punti-playoff sul campo del Milan - con parecchi occhi addosso, complice la diretta televisiva su Sportitalia – e prova a ripartire dopo la sconfitta patita dal Verona. "Dopo una battuta d’arresto come quella subita contro il Verona è un bene ripartire da un avversario di livello, anche perché gli avversari, prima o poi, vanno affrontati tutti: i– le parole del tecnico neroverde Emilianoalla vigilia - hanno carattere e vogliono riprendere il cammino". Il Milan ha tre punti in meno del Sassuolo, se vince aggancia, "sta bene – aggiunge- ed è in fiducia, ma siamo pronti a giocare con coraggio per ottenere quello che vogliamo attraverso il nostro gioco e le nostre qualità".