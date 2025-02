Sport.quotidiano.net - I precedenti. Scontro "classico». Il Pisa al Mannuzzi per la 27esima volta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Iltorna dopo otto anni su uno dei campi che rappresenta uno dei grandi "classici" del calcio nerazzurro: sul prato del "Manuzzi" infatti lo Sporting Club si è esibito ben 26 volte, tra il 1947 e il 2017. La maggioranza degli incroci con la formazione romagnola sono avvenuti in Serie B (12), poi in Serie C (10) e 4 volte in Serie A. L’ultimo precedente risale al 13 novembre 2017 in cadetteria: i bianconeri prevalsero sulla formazione guidata da Rino Gattuso con una doppietta siglata dall’attaccante spagnolo Alejandro Rodriguez. Dieci anni prima, il 9 settembre 2007, nella stagione che segnava il ritorno in cadetteria dal fallimento del 1994, la squadra allenata da Gian Piero Ventura sbancò il "Manuzzi" con uno strepitoso 2-1. La gara fu aperta dal colpo di testa di Adriano Mezavilla, che sbloccò il punteggio per i padroni di casa prima di accasarsi, nel mercato di gennaio, proprio in nerazzurro.