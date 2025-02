Gamberorosso.it - I migliori rifugi sulle Dolomiti di San Cassiano in Badia (e dintorni) scelti dal Gambero Rosso

Fino a qualche anno fa, Sansi poteva considerare il capoluogoco dell'alta cucina. In questo piccolo e grazioso paesino dell'Altaerano puntati i riflettori dei viaggiatori gourmet grazie alla presenza di insegne e cuochi pluripremiati come Norbert Niederkofler al St Hubertus (poi chiuso per il totale rinnovo, ancora in corso, dell'hotel Aman Rosa Alpina che lo ospitava) e Matteo Metullio e Davide De Pra al La Siriola (la cui sfavillante storia è terminata con il loro addio).Queste chef star hanno preso premi (comprese le nostre Tre Forchette) e bagagli per fare fortuna altrove: Niederkofler nella vicina Brunico con l'Atelier Moessmer, Metullio e De Pra a Trieste dove hanno aperto il loro Harry's Piccolo. Nel frattempo, però, a Sanil terreno si è confermato molto fertile per il fine dining e le novità interessanti non sono mancate, come ad esempio le aperture del Cocun Cellar, lo spettacolare ristorante nella cantina del Ciasa Salares (lo stesso hotel in cui c'era il La Siriola) e il Porcino delHill, insegna che propone una innovativa cucina di montagna fuori dai classici schemi.