I licei in crescita. Classico e scientifico, bene le iscrizioni. Calano i professionali

Inil liceo, in calo gli istituti. È quanto mostrano i dati relativi alleper l’anno scolastico 2025-2026 nel Piceno e nel Fermano. Numeri forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale che però, la precisazione è d’obbligo, non includono ancora le adesioni cartacee, non ancora pervenute, ma solo quelle effettuate in via telematica dalle famiglie degli studenti. I dati, quindi, saranno sicuramente soggetti a variazioni, al rialzo, nel corso dei prossimi giorni. Intanto è già possibile farsi un’idea sulle tendenze che caratterizzano la scelta delle scuole superiori. Le informazioni fornite dall’Usr, comunque, sommano lerelative alle due province, Ascoli e Fermo. Il liceorisulta l’istituto con il maggior aumento di studenti, in vista del prossimo anno scolastico.