I leader Ue convocano un vertice sull’Ucraina Macron e Scholz replicano a Vance | Nessuno può imporre il proprio modello all’Europa

Lunedì 17 febbraio potrebbe tenersi unstraordinario deieuropei a Parigi per parlare di Ucraina. A rivelarlo, nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, è il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. Il primo ministro della Polonia, Donald Tusk, «parteciperà a un incontro deieuropei lunedì su invito del presidente Emmanuel. Dobbiamo mostrare la nostra forza e unità», ha detto il ministro polacco. L’evento, però, pare non sia ancora confermato. Fonti dell’Eliseo dicono che «ci sono discussioni in corso fra ieuropei per un possibile incontro informale», ma «nulla è fissato per il momento».Le chiamate di Trump e l’attacco di J.D.L’idea di organizzare unstraordinario europeo è maturata dopo una settimana di accelerazione diplomatica da parte degli Stati Uniti per chiudere in fretta la guerra in Ucraina.