I Goonies | nuovi aggiornamenti sul sequel etusiasmano i fan

L’attesode Ifa finalmente un passo avanti significativo: il progetto ha ora uno sceneggiatore. Secondo Deadline, Potsy Ponciroli ha firmato la sceneggiatura, anche se il film rimane senza regista. Il team di produttori è composto da Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Holly Bario, Chris Columbus e Lauren Shuler Donner. Al momento non sono noti i dettagli sulla trama e non ci sono attori legati al film2. La Warner Bros. non ha fissato una data di uscita per il progetto e non si sa nemmeno quando inizierà la produzione.Sebbene Isia uno dei film di genere più amati della sua epoca, lo sviluppo di un seguito si è protratto per diverso tempo. Anche se le persone coinvolte nel film originale hanno da tempo espresso il loro interesse per un, la cosa non ha mai preso slancio.