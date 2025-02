Davidemaggio.it - I Favoriti di Sanremo 2025: Giorgia arriva alla finale in testa

Leggi su Davidemaggio.it

A poche ore dseratadel Festival di, impazza il totovincitore. DavideMaggio.it ha monitorato giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers su chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Angelina Mango, vincitrice in carica. Chi approda all’ultima serata da favorito? Ecco le quote.Totovincitore, sabato 15 febbraioI principali quotisti si sbilanciano definitivamente sul vincitore del 75° Festival della Canzone Italiana e indicanoper la vittoria, quotata sia da Sisal che Snai a 3 con la sua La cura per me. Insegue Balorda nostalgia di Olly (3.5), mentre Simone Cristicchi perde terreno a vantaggio di Fedez.Top 5 Sisal(3)Olly (3.5)Fedez (6)Simone Cristicchi/Achille Lauro (7.5)Top 5 Snai(3)Olly (3.