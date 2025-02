Screenworld.it - I fan del FantaSanremo vogliono boicottare il Festival per un motivo assurdo

Leggi su Screenworld.it

Non c’è edizione di Sanremo senza il, lo sappiamo tutti. Da anni, ormai, è diventato un fenomeno della cultura pop partecipare a questo simpatico gioco e gli stessi cantanti in gara si divertono a svolgere le attività previste per far guadagnare punti ai propri fan. Tuttavia negli ultimi giorni ci sono stati svariati commenti negativi mossi da alcuni giocatori del, persone deluse che hanno intenzione diilall’ultima serata se non verrà risolta la situazione. Di cosa parliamo? Del fatto che i cantanti non fanno ottenere abbastanza punti ai giocatori. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)Una delle cose che fece maggior successo nei primi anni di questo simpatico minigioco era la sua natura indipendente e, quasi, segreta.