I colpi bassi della Wada e la freddezza di Sinner: perché anche questa volta l'azzurro ha scelto la strategia più razionale

Stretto all’angolo, sotto pressione come se in campo dovesse annullare un match point, Jannikhalapiù. Ha imboccato la strada dell’accordo con la: tre mesi di squalifica, ottenendo in cambio la parola fine sul caso Clostebol unaper tutte. Un boccone amarissimo da dover ingoiare per il tennista numero 1 al mondo, che in questi mesi ha sempre ribadito di essere convinto di non aver fatto nulla di male.lad’altronde è giunta alla stessa conclusione, ma ha voluto punirlo comunque, per ragioni molto più grandi del caso che riguarda. Dopo le ultime dichiarazioni di vari esponenti dell’agenzia mondiale anti-doping, che continuavano a tifare per uno stop fino a due anni, forse lo stesso altoatesino ha capito che andare allo scontro al Tas sarebbe stato troppo pericoloso.