I Am Married… But! la spiegazione del finale | I-ling e Xue-you hanno divorziato?

I Am Married. But! ladel: I-e Xue-you?Ildi I Am Married. But!, disponibile su Netflix, ruotava attorno alla rivelazione che I-stava in realtà scambiando messaggi con suo marito, Zeng Xue-you, tramite un’app di incontri. I-lavorava in un’agenzia pubblicitaria e fu costretta a scaricare l’app per esigenze professionali. Tuttavia, a causa del fallimento della sua vita coniugale—dovuto principalmente alla dipendenza di suo marito dalla madre e al suo eccessivo coinvolgimento nella loro relazione—decise di usare l’app (con lo pseudonimo di “Sunny”) per verificare se esistesse qualcuno più compatibile con lei.Così si ritrovò abbinata a un uomo di nome “Rain” e i due fecero subito amicizia. Lo show creò alcuni depistaggi utilizzando Liu Wen-chieh, un farmacista incontrato da I-, e Zhang Ren-wei, suo amico e compagno di università, per confondere il pubblico sull’identità di Rain.