Sport.quotidiano.net - Hockey inline serie A. Warpigs, dura sfida a Trieste C'è in palio il quarto posto

L’aria è ancora frizzante dopo la scoppiettante vittoria della settimana scorsa (4-3 sul Torre Pellice), ma la LibertasForlì non ha più tempo di rifiatare che già deve tornare in campo. Lain programma oggi, per i, è anche di quelle croccanti: si affronteranno infatti la quarta e la quinta forza del massimo campionato nazionale dell’, con i ragazzi di coach Fabio Rigoni che saranno ospiti della rivelazione di questa stagione, ossia il Tergeste Tigers. "I giuliani ci precedono in classifica – dicono dalla società di via Ribolle – e quindi sarà molto difficile portare a casa punti dal loro campo. Partiamo realisti, ci vorrà quindi una super Libertas Forlì per contrastare le insidie avversarie, per cui bisognerà andare in campo concentrati ma soprattutto convinti dei nostri mezzi per cercare di fare una buona partita".