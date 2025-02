Ilfattoquotidiano.it - “Ho pianto ininterrottamente, non riuscivo a staccarti gli occhi di dosso”: la confessione di Dove Cameron a Damiano David

“Ho, nonglidi”. È un fiume di emozioni quello che, 29 anni, attrice e cantante statunitense, riversa su Instagram per celebrare la performance del fidanzato,, ex frontman dei Måneskin ora solista, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025.Una dedica speciale, pubblicata nel giorno di San Valentino, accompagnata da nove foto che ritraggono la coppia in momenti di tenerezza e complicità. Immagini che fanno da cornice alle parole appassionate di: “Mai stata così orgogliosa in tutta la mia vita”, scrive l’ex star di Disney Channel. “Houna quantità inappropriata di lacrime e ho scattato zero foto della performance, perché nona toglierti glidi”., ospite del Festival, ha emozionato il pubblico dell’Ariston e i telespettatori con la sua interpretazione di “Felicità” di Lucio Dalla.