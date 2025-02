Internews24.com - Hernanes certo: «Juventus Inter finisce con questo risultato, ma io spero in una cosa»

di Redazionenon ha peli sulla lingua, ecco come finiràdi Serie A domani sera, il doppio ex svela poi una speranza per il match Ancheaspetta di vedere con ansia, gara in programma domani sera alloStadium. In previsione della sfida il doppio ex si è espresso così a La Gazzetta dello Sport. Le parole:– «Alla fine sarà un pareggio. La Juve deve concentrare le proprie energie per la partita di ritorno di Champions contro il Psv Eindhoven e quindi deve risparmiare un po’ di giocatori e comunque gestire le forze in vista di quella partita che inmomento è la più importante. Altrimenti in Olanda la Juve non potrà dare il 100% per raggiungere la qualificazione agli ottavi. L’sta vivendo un momento tranquillo in Italia e in Europa, la rosa è ampia e di grande qualità, ma le riserve, pur valide, non possono garantire lo stesso livello dei titolari.