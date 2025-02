Sololaroma.it - Heidenheim-Mainz, il pronostico di Bundesliga: Multigol e risultato esatto

Il big match tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco ha catalizzato l’attenzione della Germania in questa 22ª giornata di, ma il programma è ricco di altri match interessanti. Tre le partite in programma domenica 16 febbraio, da Werder Brema-Hoffenheim a Eintracht Francoforte-Holstein Kiel, fino ad arrivare ad unche chiuderà il turno, alle 19:30, alla Voith Arena. Salvezza ed Europa si mischiano nell’ultima sfida citata, e i tre punti da ora in poi cominceranno a pesare sempre di più.Dopo una scorsa stagione memorabile per i padroni di casa al ritorno nella massima serie, terminato con un 8° posto valso loro la Conference League, le difficoltà sono invece all’ordine del giorno in questa. Percorso europeo complicato, con un 16° posto finale che li ha costretti al play-off (andata vinta a Copenaghen 1-2), e addirittura terz’ultimo posto in, che in questo momento vorrebbe dire play-out con la terza della seconda divisione.