Hearthstone: l'Anno del Raptor arriva con grandi novità

Il 2025 si preannuncia un anno straordinario per, che inauguradelcon un nuovo filmato. Gli sviluppatori confermano che il cuore dell’esperienza di gioco continuerà a essere rappresentato da tre espansioni principali, Mini-set e Stagioni della Battaglia. Inoltre, sono in arrivo importanti aggiornamenti per la modalità Arena, il ritorno degli eSport e tante altre.Nel Sogno di Smeraldo: la prima espansione deldelIl nuovo ciclo diinizia con Nel Sogno di Smeraldo, la prima espansione del 2025. Il blog ufficiale fornirà maggiori dettagli la prossima settimana, insieme all’inizio del periodo di presentazione delle carte. Per celebraredel, i giocatori potranno partecipare a un evento speciale nelle settimane precedenti al lancio dell’espansione.