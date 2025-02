Lettera43.it - Hamas ha liberato altri tre ostaggi israeliani

Dopo giorni di tensione con la tregua a Gaza in bilico,ha rilasciato come da copionetre: il 46enne Yair Horn, il 36enne israelo-americano Saguy Dekel-Hen e il russo-israeliano di 29 anni Aleksandr Trufanov, consegnati alla Croce Rossa a Khan Yunis, nel sud della Striscia, dopo una cerimonia meno caotica delle precedenti. I tre, come già successo conprigionieri, sono stati fatti salire su un palco allestito da: alcuni miliziani si sono presentati indossando uniformi e giubbotti militari dell’Idf, imbracciando armi rubate all’esercito israeliano durante il massacro del 7 ottobre 2023. Sul palco una serie di messaggi tra cui: «Non c’è emigrazione se non verso Gerusalemme», chiaro riferimento allo sbandierato piano di Donald Trump per Gaza e i palestinesi. Gliliberati sono stati scortati fuori dalla Striscia verso una struttura dell’Idf vicino a Re’im.