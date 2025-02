Ha in casa pistola modificata17enne denunciato da Carabinieri

Anteprima24.it - Ha in casa pistola modificata,17enne denunciato da Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 17enne è statodaia Castel Volturno (Caserta) perché trovato in possesso di una“glock 17”, prodotta come arma a salve e successivamente modificata e trasformata in arma da sparo, idonea ad esplodere proiettili calibro 9×21.Sono stati idel Reparto Territoriale di Mondragone, supportati da due teams S.O.S. del 10° reggimento“Campania”, a recarsi adel minore nell’ambito di un servizio finalizzato alla ricerca di armi, avendo sospetti che il giovane detenesse un’arma, ed in effetti hanno trovato la glock modificata. Il 17enne è stato portato in caserma,e affidato alla madre.L'articolo Ha inmodificata,17ennedaproviene da Anteprima24.it.