Juventusnews24.com - Guidolin certo: «Juve in crescita, è un progetto giovane ma quando alleni questa squadra serve vincere subito»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sullae suldei bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul momento della Vecchia SignoraL’allenatoreha parlato a Tutti convocati per analizzare il momento dellain vista della sfida contro l’Inter soffermandosi sulla rosa dei bianconeri.PAROLE – «Laè in. I bianconeri stanno sviluppando un modo di lavorare nuovo. Si tratta di unche si fonda su giocatori interessanti, ma che per laetà hanno bisogno di tempo.la, però,».Leggi suntusnews24.com