Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, l’epilogo potrebbe rivelarsi la pietra tombale sul sogno dell’Ue

di Michele SanfilippoLatrae Russia nel suo prossimo epilogolasul(un incubo per altri) dell’Unione Europea, i cui errori ormai non si contano più.Prima dell’inizio del conflitto si sarebbe potuto evitare l’accerchiamento della Nato nei confronti della Russia ma non è stato fatto. Ainiziata si sarebbe potuto lavorare per una pace veloce che avrebbe risparmiato circa centomila vite umane, per non parlare degli enormi danni ambientali (penso per esempio al Nord Stream) e l’incredibile spreco di denaro che si sarebbe potuto impiegare per iniziative più utili al benessere generale.Invece l’Ue, sulla scia di una Nato eteroguidata dagli Usa e dal suo interesse di disgregarla in quanto capace di essere un temibile concorrente commerciale, ha contribuito a prolungare unache ha avuto il solo esito di rendere sempre più fragili le economie dei singoli paesi membri e in particolare di quei paesi che, come Italia e Germania, dipendevano dal gas russo.