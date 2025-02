Ilgiorno.it - Gubbio-Pineto 2-1: concretezza e continuità, gli umbri

(Perugia), 14 febbraio 2025 – Finalmente la stagione sembra prendere i giusti binari. Ilè una squadra che ha tante, tantissime idee e riesce a metterle in campo con accortezza, leggendo bene i momenti della partita portandoli a proprio vantaggio. Lache tanto si è andati cercando si sta concretizzando pian piano sotto gli occhi di tutti, grazie al lavoro di uno stakanovista mister Fontana, anche ieri sera in panchina a guidare la squadra nonostante il grave lutto che lo ha colpito. La partita si sblocca subito. Passano 90 secondi e Spina mette in mezzo, Marone pasticcia e lascia la sfera a disposizione di Tommasini che anticipa De Santis e insacca il settimo gol stagionale. Ilsfiora il raddoppio al 12°, quando il destro di Faggi dal limite dell’area si stampa sulla traversa.