Guardiola ci ha fatto credere di poter controllare il potere mistico del calcio (Valdano)

Jorgesul Paìs scrive di Pepe del suo essere innovatore. Scrivechein qualche modo ci hadiile del, che però in un nonnulla è in grado di farti sentire come una nullità assoluta.ci ha dato l’illusione diil(El Paìs)Scrive:“Ilassegna premi al merito e sfrutta qualche inganno per consacrarti come eroe, ma se gli dai tempo, ha mille astuzie per farti sentire una nullità. (.) Per quanto serio tu possa essere, ilè sempre sabbia che scivola tra le dita.Ci sono individui, come, che sono riusciti a proiettare un’illusione: quella di controllarlo. Per molto tempo ho avuto la sensazione che ilgli corresse dietro, come se Pep ne fosse al comando con tutti i suoi straordinari attributi: la conoscenza, la passione, la feroce determinazione alla vittoria.