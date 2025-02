Screenworld.it - GTA Online chiuderà con l’uscita del sesto capitolo? La risposta non stupisce

Negli ultimi giorni il CEO e presidente di TakeTwo (la compagnia che detiene i diritti dei giochi Rockstar), Strauss Zelnick, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni durante alcune interviste. Una delle più interessanti riguardavadi GTA 6 su PC, ma ora è tornato per rincuorare i fan su un elemento fondamentale dei loro videogiochi: il destino di GTAaldel nuovo. Va detto che non si è sbottonato molto ai microfoni di IGN, ma le sue parole sono state parecchio rivelatrici.Il cruccio dei giocatori risiedeva nel timore che tutte le ore, e i soldi, spese sul proprio account di GTAvadano perse se venisse chiuso in seguito aldi GTA VI. La versione multigiocatore è stata rilasciata dopo un paio di anni dalla release del quindied è diventata in breve una delle più alte fonti di ricavi per Rockstar e TakeTwo.