GrotesquerieLesley Manville | È un periodo d' oro non sarò mai un' attrice che pensa di sapere tutto

Movieplayer.it - Grotesquerie,Lesley Manville: "È un periodo d'oro, non sarò mai un'attrice che pensa di sapere tutto"

Leggi su Movieplayer.it

La star di Queer ha riflettuto sull'evoluzione della propria carriera nel mondo del cinema. Lesleyha rilasciato un'intervista a Harper's Bazaar in cui si è soffermata sulla propria carriera e sul proprio percorso da, in costante evoluzione. Considerata una delle più importanti attrici britanniche, Lesleysarà tra le star del nuovo film di Luca Guadagnino Queer, e ha conquestato il pubblico con la sua performance nella serie tv Grotesquerie. Lesleye la possibilità di imparare cose nuove "Non diventerò mai una di quelle persone cheno che, avendo raggiunto una certa età e avendo lavorato per così tanti decenni non abbia più nulla da imparare" ha spiegato. L'ribadisce:"Questo .