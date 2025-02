Ilgiorno.it - Gravellona Lomellina, incidente tra auto sulla provinciale 192: due morti

(Pavia), 15 febbraio 2025 – Sono un uomo di 29 anni di origine straniera ed una donna di 52 anni residente a Cassolnovo le vittime del tremendoavvenuto questa mattina intorno alle 6.30 lungo la192 che collega i Comuni di Cassolnovo edinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri; di certo c’è che l’impatto tra i due mezzi è stato frontale e violentissimo. Il ventinovenne di nazionalità marocchina è morto sul colpo; per la donna è stato attivato l’elisoccorso di Como il cui intervento si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto, con il personale del 118, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra di Vigevano e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza quello che restava dellee la strada.