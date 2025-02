Isaechia.it - Grande Fratello, compagno d’avventura di Alfonso a Temptation Island lo difende: “Provocato da persone furbe, attacchi biechi, alla mamma arrivano minacce di morte”

Negli ultimi giorniD’Apice, concorrente del, ha ricevuto critiche da alcuni coinquilini e da una parte degli utenti dei social.L’ex protagonista della dodicesima edizione diha ricevuto aspre critiche da Iago Garcia che, durante un battibecco a cena, gli detto: “Per fortuna non sono un tuo genitore“. Un tasto dolente per D’Apice che, nel corso della trentunesima puntata, ha ammesso di aver reagito in modo brusco alle parole del coinquilino perché gli hanno portatomente la prematura scomparsa del padre. Iago, come altri inquilini, hanno definitoe la sua fidanzata Chiara Cainelli “arroganti” e fin troppo devoticoppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Tra coloro che hanno ampiamente palesato le loro opinioni sul napoletano, oltre a Iago, ci sono anche Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti.