Oasport.it - Golf, il The Genesis Invitational pronto per il week end. Scheffler e McIlroy inseguono Thompson

Al Thesi è entrati ufficialmente nel vivo. Il torneo, ospitato sui fairway dell’iconico Torrey Pines (dopo il cambiamento di piano dovuto agli incendi nella zona di Los Angelse a gennaio che lo avrebbero voluto sul percorso del RivieraClub), vede in testa Davis, statunitense 25enne nato ad Atlanta, con un ottimo -6 di giornata che lo catapulta a -8 sul totale.A seguire, tuttavia, ad un solo colpo di distanza, Scottie. Il n.1 del mondo, che ha chiuso l’AT&T Pebble Beach Pro Am in T15 e il WM Phoenix Open in T9, sta riprendendo il ritmo che gli consuete. Sotto par di 5 colpi nel venerdì per un -7 totale. In terza posizione Danny McCarthy. L’americano, 31enne originario del Maryland, era primo dopo le prime 18 buche ma nel venerdì di gara ha perso due posizioni.