Golf | al The Genesis Invitational in testa Thompson dopo il secondo round a ruota Scheffler

Entra nel vivo il torneo diThe2025, che quest’anno si disputa sui prestigiosi campi del Torrey Pines in seguito agli incendi che hanno colpito Los Angeles. Inilc’è il 25enne americano Davis, che grazie ad un eccellente -6 sale in totale a -8 e guida la classifica. Alle spalle del nativo di Atlanta però non manca la concorrenza: ad un solo colpo di distanza infatti c’è il numero uno del mondo Scottie, risalito grazie al -5 fatto vedere nella nottata italiana e ora in corsa per la vittoria finale con -7. L’oro olimpico di Parigi 2024 sembra in ripresaun inizio di stagione opaco che lo ha visto lontano dai migliori sia nell’AT&T Pebble Beach Pro Am che nel WM Phoenix Open, e ora promette battaglia per portare a casa un titolo che manca nel suo palmares.