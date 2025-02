Gqitalia.it - Gli orologi più belli del mondo sono saliti sul palco di Sanremo

Stile, grooming e tantissimi2025 si conferma una gara non solo di canzoni, ma anche una passerella dove ogni dettaglio conta, e glinon fanno eccezione. Suldell’Ariston e dietro le quinte, tra artisti e conduttori, il tempo scorre al ritmo del lusso e dell'esclusività. Dai cronografi più hype alle icone dell’orologeria, il Festival diventa l’occasione perfetta per sfoggiare pezzi unici, spesso carichi di personalità quanto chi li indossa. Così se Alessandro Cattelan sceglie la sofisticatezza tecnica del Royal Oak Jumbo Extra-Piatto Scheletrato, perfetto per gestire con precisione il dopofestival, Tony Effe gioca la carta del lusso in edizione limitata con il Royal Oak Chronograph x 1017 ALYX 9SM, un pezzo da veri insider.Ma il vero vincitore in fatto diè Stash: per lui, doppietta d’autore con il Patek Philippe Cubitus nella prima serata e un Rolex Yacht-Master 40 nella seconda.