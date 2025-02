Iltempo.it - Gli incidenti calano del 6%: qual è la prima causa del ritiro della patente

I numeri parlano chiaro. L'incidentalità stradale, nell'arco di tempo che va dal 14 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, è calata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Secondo i dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, glicomplessivi sono stati 10.762, con una diminuzione del 6% rispetto ai 11.444 dello scorso anno", si apprende da una nota del Mit con dati forniti dal Viminale. "Il bilancio, a due mesi dall'entrata in vigore del decreto sicurezza stradale e nuove regole per il codicestrada - sottolinea la nota -, è ancora una volta decisamente positivo e conferma un trend soddisfacente. Significativo il calo deglimortali (-22,1%), passati da 208 a 162, con un numero di vittime sceso a 172, rispetto ai 227 dell'anno precedente (-24,2%, 55 vittime in meno).