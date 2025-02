Ilrestodelcarlino.it - Gli errori nella gestione della sanità

Sui giornali si legge "stangata” in Emilia Romagna per salvare la. Ma i governatoriRegione non ammettonodi anni di amministrazione sbagliata. I buchisono stati fatti da loro e noi tutti dobbiamo pagare, vediamo anche payback veramente disastroso ma nessuno ne parla.Katia Brini