Calciomercato.it - Giuntoli pesca un gioiellino in Premier: bagarre con i top club

I bianconeri continuano sulla linea verde e individuano uno dei talenti più importanti del calcio inglese, osservato pure da Bayern e PSGLa Juventus ha cominciato un nuovo corso cone Thiago Motta, con una linea ben precisa soprattutto sul mercato. Cè bisogno di abbassare il monte ingaggi, puntare su calciatori giovani. Già affermati, che rappresentano quindi discrete certezze per il presente e una concreta possibilità di esplosione del proprio cartellino in futuro, ma anche ragazzi di bellissime speranze da formare. E che possano diventare ovviamente un patrimonio tecnico oltre che finanziario. In questo senso tra Primavera e NextGen le possibilità per mettersi alla prova ci sono, con un allenatore che dà parecchio spazio ai giovani. Vedi i vari Savona e Mbangula, diventati quasi fondamentali.