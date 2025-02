Lapresse.it - Giulia Cecchettin, morta la nonna Carla Gatto madre di Gino Cecchettin

Leggi su Lapresse.it

didi. A darne notizia il figlio con un post su social in cui cita un pezzo del brano della canzone di Simone Cristicchi ‘Quando sarai piccola’, dedicata alla. A salutare la donna anche l’avvocato Nicodemo Gentile, che ha rappresentato Elenaal processo di Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Il post dell’avvocato Gentile“Cara, dolcissima, che brutto colpo. Che donna importante che eri, vera, determinata. Risposte e contegni sempre composti, adeguati, ironici. Ferita a morte per la vicenda di, nonostante un dolore disumano, sei stata sempre vicina ai tuoi cari”, si legge sui social del legale.