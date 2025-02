Tg24.sky.it - Giulia Cecchettin, è morta la nonna paterna Carla Gatto: aveva 76 anni

Leggi su Tg24.sky.it

a 76, ladi, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023. Pittrice e scrittrice,era la madre di Ginoe si era costituita parte civile al processo per il femminicido della nipote, non perdendosi mai un'udienza. La donna è deceduta a Verona per un improvviso aggravamento delle sua condizioni di salute. "Noi abbiamo il nostro dolore, e ce lo portiamo fino alla tomba",detto all'esterno del tribunale di Venezia, dopo la sentenza che ha condannato all'ergastolo l'omicida di. E proprio alla nipotededicato il suo libro "Con lo zaino in spalla e.", storia di una ragazza che fugge dalla violenza.era nota per la sua attività culturale, come scrittrice e pittrice.