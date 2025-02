Terzotemponapoli.com - Giubilato: “Napoli, sacrificio e mentalità”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore Davidha espresso il suo pensiero su “1 Football Club”, programma di 1 Station Radio. Con la sua esperienza in squadre comee Bologna,offre un punto di vista autorevole. Le sue osservazioni toccano diversi aspetti: la gestione delle squadre, il mercato e l’atmosfera tra tifosi.Il Bologna e il nuovo volto del mercatoIeri sera, Bologna e Torino si sono affrontate.La partita ha riservato sorprese. Vittoria in extremis per i ragazzi di Vincenzo Italiano.sottolinea l’impegno di Italiano. Il tecnico ha ereditato un buon lavoro di Thiago Motta. L’arrivo di Sartori rafforza il progetto dirigenziale.L’esperienza del direttore è vista come chiave per trovare la giusta quadra.: Il Torino e le critiche dei tifosiIl Torino ha compiuto un grande investimento.