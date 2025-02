Sport.quotidiano.net - Girone A. Pro Patria col fanalino di coda. La vittoria manca da ottobre

Prooggi in campo allo stadio Carlo Speroni contro l’Union Clodiense, ultima delA, nella speranza di tornare finalmente allachedal 12(2-1 al Lecco). Nella conferenza stampa della vigilia, Massimo Sala parla chiaro: "In questo momento non possiamo che accettare la tensione, ho detto ai ragazzi già da settimana scorsa che ogni partita deve essere un’opportunità da andare a prendere per fare punti". Ogni gara, sottolinea ancora il tecnico, va dunque affrontata "con la giusta tensione, ma anche con la calma di aver lavorato bene durante la settimana. Non voglio una squadra passiva, ma che sappia reagire alla difficoltà: mi aspetto una grande prestazione, i ragazzi lo hanno recepito. Sarà un bel test anche dal punto di vista emozionale". Probabile formazione (3-5-2): Rovida; Bashi, Cavalli, Coccolo; Somma, Mehic, Ferri, Mallamo, Piran; Toci, Rocco.