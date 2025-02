Sport.quotidiano.net - Girone A. Lecco cerca la prima gioia esterna. Tesserato l’olandese Anderson

Ilcontinuità nel match in casa del Renate. Reduce dal 2-1 contro la Pro Vercelli, nell’esordio in panchina di Federico Valente, ilalle 17.30 affronterà la squadra (in crisi nera) dell’ex Luciano Foschi, tecnico della promozione in B di due anni fa. Obiettivo: un risultato positivo per continuare la risalita e, se possibile, vincere lapartitain stagione. "Domenica abbiamo cominciato la partita con timore, poi i ragazzi hanno corso “per la vita“. E contro il Renate daremo il massimo - dice Valente - Pensiamo partita dopo partita, senza fare calcoli. Proviamo a vincere ogni match, alla fine vedremo dove saremo". Tutti gli effettivi a disposizione, anche se Zanellato è tornato ad allenarsi (individualmente) solo giovedì e partirà dalla panchina. Alla rosa è stato aggiunto il centrocampsita olandese Djavan, con un contratto fino a giugno.