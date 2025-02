Sport.quotidiano.net - Girone A. Alcione, ostacolo Arzignano. Pirola in difesa per Ciappellano

Dopo due pareggi consecutivi con Caldiero Terme e Novara, l’è a caccia di riscatto. Sulla sua strada c’è untutt’altro che semplice: l’, squadra in grande forma, reduce da nove risultati utili nelle ultime dieci gare di campionato. Cusatis dovrà fare i conti con l’assenza pesante diin, squalificato per somma di ammonizioni. Al suo posto toccherà a, giocatore affidabile e pronto a garantire equilibrio alla retroguardia “orange“. In attacco, invece, resta il dubbio su chi affiancherà Palombi, tornato al gol contro il Novara: il ballottaggio tra Marconi e Samele si deciderà solo all’ultimo. Per battere i veneti servirà la miglior versione dell’, quella che all’andata espugnò il “Dal Molin“ con un netto 0-2, disputando una delle partite più brillanti della stagione.