Giovane in monopattino investito e ucciso nel Maceratese

Macerata, 15 febbraio 2025 – Tragedia ieri sera nel: uninha perso la vita dopo essere statoda un'auto mentre transitava in via Teatro Romano ed è morto sul colpo. Il fatto è accaduto ieri sera poco prima delle 22. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimare ilsono stati vani. La Polizia stradale, sezione di Camerino, si è portata sul posto per gestire la viabilità dopo l'incidente, ricostruire la dinamica della tragedia e anche per identificare la vittima che non aveva con sé documenti al momento dell'impatto. La salma è a disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Macerata che, con ogni probabilità, disporrà l'autopsia per accertare le cause del decesso.