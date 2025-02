Liberoquotidiano.it - "Giorgia resterà a lungo". Roberto Benigni "Fratello d'Italia" ci risparmia il sermone

Quando alle ore 12.15 di ieri (minuto più, minuto meno) il direttore artistico del carrozzone festivaliero ha annunciato al popolo «Ho un sorpresone!», nelle menti appannate dei giornalisti si sono manifestate visioni fantozziane: «E chi sarà mai costui? Donaldone Trump? Fonzie? Valeria Marini? Rita De Crescenzo direttamente da Roccaraso?». Nulla di tutto questo. «L'ho inseguito per anni e ho il piacere di annunciarvi che questa sera sarà con noi!». Su “” alcuni giornalisti alle prime armi non ce l'hanno fatta: «Noooo! Un'altra volta la Divina Commedia, noooo!». E un altro, rivolto direttamente al Santo Patrono: «Ti prego Remo, ti scongiuro, dimmi che non parte con la versione in prosa degli Articoli della Costituzione, piuttosto iniettami la canzone di Tony Effe in vena, ma un'altra lezione disulla Costituzione noooo!».