Giorgia l’incredibile sorpresa del fidanzato poco prima della finale di Sanremo

Emanuel Lo, compagnocantante, ha realizzato unaspeciale per ladel Festival di. Con un video condiviso sui social, il coreografo ha documentato ogni momento del suo viaggio verso la città dei fiori, lasciando il pubblico incantato dalla sua iniziativa romantica.No ma che teneri Emanuel Lo e2025 ##Lacuraperme pic.twitter.com/nBGRqnJkju— simo (@maidiremai) February 15, 2025Il viaggio di Emanuel Lo verso“Ragazzi, sto facendo una, trala vedo. Lei non lo sa”. Con queste parole, Emanuel Lo ha annunciato la sua “missione” ai follower. Nel filmato, si vede il coreografo partire in macchina e raggiungere l’hotel dove alloggiava la cantante. “Sono arrivato, sono in ascensore e sto per bussarle alla porta”, racconta emozionato.