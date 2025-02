Thesocialpost.it - Giorgia: il talento italiano tra musica, amore e Sanremo 2025

co-conduttrice aè una delle cantanti più amate d’Italia e per la prima volta vestirà i panni di co-conduttrice al Festival di. L’artista, che ha calcato il palco dell’Ariston cinque volte come concorrente, festeggerà anche un importante anniversario: i 30 anni dalla sua partecipazione con E poi, brano che la lanciò nel panoramale nazionale.La vita e la carriera diNata a Roma il 26 aprile 1971,Todrani è figlia del cantante Giulio Todrani, da cui ha ereditato la passione per la. Ha iniziato a studiare canto a 16 anni e nel 1993 ha vintoGiovani con Nasceremo. Il vero successo è arrivato nel 1994 con E poi, brano con cui si classificò settima nella sezione Nuove Proposte di, guadagnandosi un posto tra i Big l’anno successivo, quando vinse con Come saprei.