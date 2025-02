Ilfattoquotidiano.it - “Giorgia e Annalisa voto zero, sembrava una gara di canto. Cristicchi a Amara troppa roba triste…”: il voti di Selevaggia Lucarelli alla serata cover di Sanremo 2025

Il Dopofestival ha un solo centro di attenzione, Selvaggia. Così anche ieri sera, nel post, quando la stanchezza inizia a farsi sentire e uno sarebbe tentato dall’andare a dormire, si ferma ancora davantitv quando sente la giornalista rifilare unosulladi Skyfall: “Sembra unadi, non ho visto contaminazione,”. Alessandro Cattelan ha fatto sapere che il“era scritto prima che vincessero” ma questo accade per tutti i pagellisti, coloro che si trovano a darea chi sale sul palco fino a notte fonda.Altra stroncatura per Simone: “Picco glicemico per Simone, arriva sul palco con la canzone “La cura” con la moglie-compagna, i versi in aramaico.triste. Quindi ho votato 6?.