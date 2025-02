Dilei.it - Giorgia e Annalisa vincono la quarta puntata di Sanremo 2025: la classifica

Leggi su Dilei.it

Ormai si intravede la fine della 75esima edizione del Festival die la gara si interrompe per lasciar spazio allaserata, quella delle cover, il cui risultato non pesa nellagenerale, quella che determina il vincitore della kermesse. Quest’anno è stata una vera e propria festa: clima disteso e divertimento. Sul palco si sono alternati tutti i 29 artisti, portando alcuni indimenticabili ospiti. Bisogna dire:questa volta non ha deluso le aspettative e non sono mancate forti emozioni., il vincitore e ladellaserataEcco il vincitore della serata cover dicon– Skyfall di AdeleLafino alla decima posizione dellaserata del Festival di:2. Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (di Domenico Modugno)3.