Giorgia e Annalisa hanno vinto la serata cover di Sanremo 2025

A vincere ladiè stato il duo, con Skyfall. A consegnare il premio sul palco del Teatro Ariston è stato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Carlo Conti, raggiunto dai co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood, ha letto le prime dieci posizioni. Seconda posizione per Lucio Corsi e Topo Gigio, checantato Nel blu dipinto di blu. Terzo posto per Fedez e Marco Masini con Bella stronza. Quarta posizione per Olly con Goran Bregovic checantato Il Pescatore. A chiudere la top 5 Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino con L’anno che verrà. Sesti Irama e Arisa con Say Something, settimi Rocco Hunt e Clementino con Yes I know my way, Elodie e Achille Lauro con A mano a mano/Folle città, poi nona Clara con Il Volo in The sound of silence.