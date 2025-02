Velvetgossip.it - Giorgia conquista il palco di Sanremo 2025 con una performance indimenticabile

Il Festival di, uno degli eventi musicali più amati in Italia, ha regalato un’altra serata memorabile. Nella quarta serata della 75esima edizione, la talentuosa cantanteha trionfato nella competizione dedicata alle cover,ndo il cuore del pubblico e della giuria con la sua esibizione insieme ad Annalisa sulle note di “Skyfall” di Adele. Questo riconoscimento non solo celebra il suo straordinario talento, ma dimostra anche la sua capacità di reinterpretare brani iconici rendendoli unici.La magia della serata coverLa serata cover ha visto la partecipazione di 25 artisti, ognuno dei quali ha portato suluna propria rivisitazione di brani storici della musica italiana e internazionale. Ecco la classifica delle prime dieci posizioni:con Annalisa – Skyfall (Adele)Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André)Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera)Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele)Elodie e Achille Lauro – Tributo a Roma con A mano a mano (Riccardo Cocciante) e Folle città (Loredana Bertè)Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel)The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)Questehanno evidenziato la ricchezza e la varietà del repertorio musicale, affermando il Festival dicome una vetrina della musica di qualità.