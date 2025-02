Sport.quotidiano.net - Giara ok ai regionali. La dedica a Quartaroli

È stata una festa in chiaroscuro, per laAssicurazioni, quella andata in scena nei campionatidi tennistavolo, disputati nello scorso fine settimana a Manzolino. La scomparsa, proprio nella notte fra sabato e domenica, di Giorgio, personaggio storico del Tennistavolo Ferrara, presidente della società per circa un trentennio e in carica fino al 2013, ha inevitabilmente velato di tristezza la spedizione estense, che sul campo, però, ha saputo onorarlo al meglio, cogliendo un primo posto e due semifinali di grande valore. A compiere una vera e propria impresa è stata l’inedita coppia formata da Sergio Curarati e da Pietro Andreoli, che dopo avere vinto il titolo di doppio assoluto hanno immediatamenteto il successo all’ex-patron. I due alfieri dellaAssicurazioni hanno letteralmente sbaragliato il campo, aggiudicandosi il torneo con un solo set al passivo.