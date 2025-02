Lanazione.it - Giani difende la Geotermia: "Più sostenibilità e ricchezza"

I temi della, legati al rinnovo delle concessioni a Enel, sono stati oggetto del confronto ad Abbadia San Salvatore tra il presidente della Regione Eugenioe i rappresentanti dei Comitati. Con gli esponenti del "no" anche i sindaci dei comuni della zona e tanti cittadini. L’appuntamento, richiesto al presidentedai rappresentanti dei Comitati nell’incontro in Regione del 3 febbraio, è stato animato. Il presidente ha ascoltato i timori del pubblico, rispondendo ai cittadini che segnalavano i pericoli e il potenziale deturpamento del paesaggio a fronte del piano ventennale di rinnovo delle concessioni geotermiche presentato da Enel. La società ha infatti depositato in Regione un progetto di investimenti e di compensazioni con tre nuove centrali geotermiche: una a Piancastagnaio, una a Santa Fiora e una a Monterotondo Marittimo.